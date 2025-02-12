У Конгрес внесли проєкт про перейменування Гренландії на "Червоно-Біло-Синьоландію"

Член Палати представників, республіканець Бадді Картер зареєстрував проєкт з пропозицією перейменувати данський острів Гренландія на "Червоно-Біло-Синьоландію"

на тлі заяв президента Дональда Трампа про прагнення приєднати острів до США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Картер заявив на своєму офіційному сайті.

Бадді Картер 11 лютого повідомив, що вніс проєкт закону про перейменування Гренландії на "Червоно-Біло-Синьоландію" (Red, White, and Blueland), пояснивши це очікуванням її приєднання до США, як того хоче президент Дональд Трамп.

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Проєкт пропонує закріпити таку назву на позначення Гренландії для офіційних документів і мап.

"Америка повернулася і скоро буде більшою, ніж будь-коли, з приєднанням Червоно-Біло-Синьоландії. Президент Трамп слушно визначив придбання того, що зараз називається Гренландією, пріоритетом у сфері нацбезпеки, і ми будемо гордо вітати її народ з приєднанням до найвільнішої країни, що будь-коли існувала, коли наш Головний Перемовник підпише цю монументальну угоду", – заявив Бадді Картер.

Нагадаємо, після перемоги на президентських виборах 2024 року Дональд Трамп знову згадав про свою ідею "купити" Гренландію, що входить до складу Данії. Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що плани Трампа – не жарт.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен наголошує, що Гренландія "не продається" та висловила впевненість, що якщо Трамп керується суто прагненням посилити безпеку у регіоні – для цього знайдуть рішення.

За даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.

Тим часом у Данії жартома запустили збір коштів на "купівлю" Каліфорнії на тлі претензій Трампа на Гренландію.

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