В Конгресс внесли проект о переименовании Гренландии в "Красно-Бело-Синеландию"

Член Палаты представителей, республиканец Бадди Картер зарегистрировал проект с предложением переименовать датский остров Гренландия в "Красно-Бело-Синеландию" на фоне заявлений президента Дональда Трампа о желании присоединить остров к США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Картер заявил на своем официальном сайте.

Бадди Картер 11 февраля сообщил, что внес проект закона о переименовании Гренландии в "Красно-Бело-Синеландию" (Red, White, and Blueland), объяснив это ожиданием ее присоединения к США, как того хочет президент Дональд Трамп.

Проект предлагает закрепить такое название для обозначения Гренландии для официальных документов и карт.

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"Америка вернулась и скоро будет больше, чем когда-либо, с присоединением Красно-Бело-Синеландии. Президент Трамп справедливо определил приобретение того, что сейчас называется Гренландией, приоритетом в сфере нацбезопасности, и мы будем гордо поздравлять ее народ с присоединением к самой свободной стране, когда-либо существовавшей, когда наш Главный Переговорщик подпишет это монументальное соглашение", – заявил Бадди Картер.

Напомним, после победы на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп снова вспомнил о своей идее "купить" Гренландию, входящую в состав Дании. Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что планы Трампа – не шутка.

Премьер Дании Метте Фредериксен отмечает, что Гренландия "не продается" и выразила уверенность, что если Трамп руководствуется сугубо стремлением усилить безопасность в регионе – для этого найдут решение.

По данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО общую стратегию относительно посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

Тем временем в Дании в шутку запустили сбор средств на "покупку" Калифорнии на фоне претензий Трампа на Гренландию.

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