Науседа долучиться до другого кризового саміту в Парижі

Литовський президент Гітанас Науседа візьме участь у другій кризовій зустрічі європейських держав щодо України, яку скликав його французький колега Емманюель Макрон.

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як підтвердили в офісі литовського президента, Науседа візьме участь у другому саміті з питань України та європейської безпеки, який відбудеться в середу, 19 лютого, через відеозв'язок.

Крім Литви, серед запрошених країн – Латвія, Естонія, Норвегія, Канада, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія.

Зокрема, як інформували, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре також братиме участь у саміті через відеозв’язок.

Раніше ЗМІ писали, що Франція планує провести в середу, 19 лютого, другий саміт, щоб обговорити Україну і європейську безпеку. На нього вона запросила європейські країни, які не були присутні на першій зустрічі.

На екстреному саміті 17 лютого були лідери найбільших держав ЄС та Великої Британії – загалом вісім країн, а також генсек НАТО і керівництво Євросоюзу. Деякі столиці висловили розчарування тим, що їх не запросили.

За підсумками саміту Макрон заявив, що країни домовились працювати над підтримкою України та інвестиціями в оборону.

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