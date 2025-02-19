Науседа присоединится ко второму кризисному саммиту в Париже
Литовский президент Гитанас Науседа примет участие во второй кризисной встрече европейских государств, которую созвал его французский коллега Эмманюэль Макрон.
Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".
Как подтвердили в офисе литовского президента, Науседа примет участие во втором саммите по вопросам Украины и европейской безопасности, который состоится во Франции в среду, 19 февраля, через видеосвязь.
Помимо Литвы, среди приглашенных стран – Латвия, Эстония, Норвегия, Канада, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.
В частности, как информировали, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре также будет участвовать в саммите через видеосвязь.
Ранее СМИ писали, что Франция планирует провести в среду, 19 февраля, второй саммит, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность. На него она пригласила европейские страны, которые не присутствовали на первой встрече.
На экстренном саммите 17 февраля были лидеры крупнейших государств ЕС и Великобритании – всего восемь стран, а также генсек НАТО и руководство Евросоюза. Некоторые столицы выразили разочарование тем, что их не пригласили.
По итогам саммита Макрон заявил, что страны договорились работать над поддержкой Украины и инвестициями в оборону.
Читайте также: Коалиция смелых и Олафа Шольца. О чем договорились и что стало проблемой на саммите в Париже.