В Италии говорят, что освободили ливийского генерала из-за "ошибок" в ордере МУС

Министр юстиции Италии Карло Нордио объяснил освобождение и депортацию из страны ливийского генерала Наджима Осема Альмассри ошибками и неточностями в ордере на арест, выданном Международным уголовным судом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Нордио заявил во время слушаний в парламенте в среду, 5 февраля, что ордер МУС на арест Альмастри был "обозначен неточностями, упущениями, разногласиями и противоречивыми выводами".

По его словам, в ордере есть "неопределенность" относительно того, когда Альмассри подозревают в совершении преступлений: сначала говорится, что они начались в феврале 2011 года, а позже упоминается февраль 2015-го.

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"Я намерен... обратиться к МУС с просьбой объяснить эти несоответствия", – сказал министр юстиции Италии, добавив, что Суд понял, что внес „огромную, поспешную путаницу" и исправил документ через несколько дней после того, как он был впервые издан.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози, который также выступил в парламенте, повторил, что решение о высылке Альмасри после его освобождения было принято из-за его опасности для страны.

Ливийского генерала задержали на основании ордера МУС 19 января после футбольного матча в Турине. Но через несколько дней апелляционный суд Рима постановил освободить Альмасри. Его отправили в Ливию на борту самолета итальянских спецслужб.

Итальянская оппозиция и правозащитные группы назвали такой шаг скандалом, в том числе как для страны-соучредителя МУС. А премьер Италии Джорджа Мелони и несколько чиновников ее правительства попали под следствие.