Венгрия пересмотрит вопрос сотрудничества с МУС после решения Трампа о санкциях

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт оценивает свое сотрудничество с Международным уголовным судом после указа президента США о санкциях против суда.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Сийярто назвал решение Трампа о санкциях в отношении МУС вполне понятным.

"В последнее время МУС превратился в предвзятый политический инструмент и дискредитировал всю международную судебную систему. Его решения также лишь способствовали обострению нестабильности в и без того сложных регионах мира", – заявил он.

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"Венгрия также оценивает вопрос своего сотрудничества с Международным уголовным судом", – добавил Сийярто.

Ранее Венгрия пригласила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить страну, несмотря на то, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Перед этим партия венгерского премьера Виктора Орбана провалила проект резолюции, которая бы призвала арестовать лидера России Владимира Путина в рамках ордера, выданного Международным уголовным судом.

Напомним, 6 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля.

Читайте статью "ЕвроПравды" о том, почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет также по Украине.