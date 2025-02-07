Прем'єр Греції прибув на острів, що потерпає від землетрусів

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прибув на Санторіні в п'ятницю вранці, коли сейсмічна активність продовжувала впливати на популярний туристичний острів, на якому було оголошено надзвичайний стан.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

У супроводі міністра цивільного захисту Васіліса Кікіліаса прем'єр-міністр спочатку відвідав мобільний оперативний центр пожежної служби, а потім попрямував до лікарні острова.

Міцотакіс сказав, що його візит має на меті оцінити готовність державних механізмів, і закликав жителів зберігати спокій.

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"Ми будемо продовжувати стежити за ситуацією, але ми тут не для того, щоб робити наукові прогнози. Я хочу запевнити жителів Санторіні та сусідніх островів, які стикаються з цими викликами, що державний механізм на їхньому боці. Завжди краще бути готовим і вжити превентивних заходів", – сказав він.

"Ми сподіваємося, що це явище швидко закінчиться і що острів зможе повністю повернутися до нормального життя", – додав він, підкресливши, що готовність і профілактика є ключовими.

Сейсмічні поштовхи на Санторіні тривали протягом ночі і в п'ятницю, а найсильніший поштовх, магнітудою 4,8, був зафіксований незабаром після 9 ранку.

За два тижні, відколи почалась посилена сейсмічна активність в районі грецького острова Санторіні, там зафіксували вже понад 6 тисяч землетрусів, а з мінімальними поштовхами – понад 7700.

Нагадаємо, на початку тижня мешканці і туристи почали масово їхати з острова через дедалі сильніші підземні поштовхи. На Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб.

5 лютого Санторіні сколихнув найсильніший на цей час землетрус магнітудою 5,2.