Премьер Греции прибыл на остров, страдающий от землетрясений

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибыл на Санторини в пятницу утром, когда сейсмическая активность продолжала влиять на популярный туристический остров, на котором было объявлено чрезвычайное положение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В сопровождении министра гражданской защиты Василиса Кикилиаса премьер-министр сначала посетил мобильный оперативный центр пожарной службы, а затем направился в больницу острова.

Мицотакис сказал, что его визит имеет целью оценить готовность государственных механизмов, и призвал жителей сохранять спокойствие.

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"Мы будем продолжать следить за ситуацией, но мы здесь не для того, чтобы делать научные прогнозы. Я хочу заверить жителей Санторини и соседних островов, которые сталкиваются с этими вызовами, что государственный механизм на их стороне. Всегда лучше быть готовым и принять превентивные меры", – сказал он.

"Мы надеемся, что это явление быстро закончится и что остров сможет полностью вернуться к нормальной жизни", – добавил он, подчеркнув, что готовность и профилактика являются ключевыми.

Сейсмические толчки на Санторини продолжались в течение ночи и в пятницу, а самый сильный толчок, магнитудой 4,8, был зафиксирован вскоре после 9 утра.

За две недели, с тех пор как началась усиленная сейсмическая активность в районе греческого острова Санторини, там зафиксировали уже более 6 тысяч землетрясений, а с минимальными толчками – более 7700.

Напомним, в начале недели жители и туристы начали массово уезжать с острова из-за все более сильных подземных толчков. На Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб.

5 февраля Санторини всколыхнуло сильнейшее в настоящее время землетрясение магнитудой 5,2.