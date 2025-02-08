В районі грецького Санторіні зафіксували серію землетрусів менш ніж за годину

У суботу вранці протягом приблизно 50 хвилин у районі моря між грецькими островами Санторіні та Аморгос було зафіксовано серію землетрусів магнітудою вище 4,5.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

Поштовх магнітудою 4,6 стався о 10.36 ранку за місцевим часом, за ним послідував землетрус магнітудою 4,9 і ще один землетрус магнітудою 4,6.

Всього було зафіксовано вісім землетрусів магнітудою від 3,9 до 4,9.

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Влада обмежила рух у районах, схильних до обвалів. Армійські вантажівки доставили на Санторіні електрогенератори, а рятувальні команди залишаються в режимі очікування.

Крім того, лада Греції у суботу заявила, що школи на острові Санторіні і прилеглих островах Анафі, Іос і Аморгос залишаться закритими до 14 лютого у зв’язку із сейсмічною активністю в цьому районі.

За два тижні, відколи почалась посилена сейсмічна активність в районі грецького острова Санторіні, там зафіксували вже понад 6 тисяч землетрусів, а з мінімальними поштовхами – понад 7700.

Нагадаємо, на початку тижня мешканці і туристи почали масово їхати з острова через дедалі сильніші підземні поштовхи. На Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб.

5 лютого Санторіні сколихнув найсильніший на цей час землетрус магнітудою 5,2.