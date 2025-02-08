В районе греческого Санторини зафиксировали серию землетрясений менее чем за час

В субботу утром в течение примерно 50 минут в районе моря между греческими островами Санторини и Аморгос была зафиксирована серия землетрясений магнитудой выше 4,5.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

Толчок магнитудой 4,6 произошел в 10.36 утра по местному времени, за ним последовало землетрясение магнитудой 4,9 и еще одно землетрясение магнитудой 4,6.

Всего было зафиксировано восемь землетрясений магнитудой от 3,9 до 4,9.

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Власти ограничили движение в районах, подверженных обвалам. Армейские грузовики доставили на Санторини электрогенераторы, а спасательные команды остаются в режиме ожидания.

Кроме того, власти Греции в субботу заявили, что школы на острове Санторини и близлежащих островах Анафи, Иос и Аморгос останутся закрытыми до 14 февраля в связи с сейсмической активностью в этом районе.

За две недели, с тех пор как началась усиленная сейсмическая активность в районе греческого острова Санторини, там зафиксировали уже более 6 тысяч землетрясений, а с минимальными толчками – более 7700.

Напомним, в начале недели жители и туристы начали массово уезжать с острова из-за все более сильных подземных толчков. На Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб.

5 февраля Санторини всколыхнуло сильнейшее в настоящее время землетрясение магнитудой 5,2.