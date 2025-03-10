Туск защитил Сикорского, которого после спора с Маском и Рубио атаковала оппозиция

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на нападки польской оппозиции на главу МИД Радослава Сикорского после его стычки с главой SpaceX Илоном Маском и госсекретарем США Марко Рубио в соцсети Х (Twitter).

Об этом сообщает "Европейская правда".

Спор начался с сообщения Илона Маска, который написал в воскресенье в X, что его система Starlink является основой украинской армии, и если он ее отключит, украинская линия фронта обвалится.

На его сообщение отреагировал Радослав Сикорский, отметив, что Starlink для Украины оплачивается правительством Польши, и подобные угрозы заставляют задуматься о надежности поставщика услуг.

Его сообщение не осталось без внимания госсекретаря США Марко Рубио. Глава американской дипломатии обвинил Сикорского в том, что он "выдумывает", поскольку "никто не угрожал отрезать Украину от Starlink". "И скажите спасибо, без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, и россияне сейчас были бы на границах с Польшей", – написал Рубио.

Глава SpaceX Маск также отреагировал на пост Сикорского: "Тихо, маленький человечек. Ты платишь небольшую часть стоимости. И нет никакой замены Starlink".

Представителей американской администрации поддержали некоторые политики оппозиционной партии Польши "Право и справедливость". Михал Вуйцик призвал к отставке правительства, а Павел Яблонский заявил, что "ради польской дипломатии кто-то должен забрать Twitter у Сикорского". Аркадиуш Мулярчик, тем временем, написал на английском языке: "Мы просим прощения за Сикорского".

Дональд Туск отреагировал на эти заявления своим сообщением: "Нападая на Сикорского, который спокойно объясняет политикам другой страны о польском национальном интересе, "Право и справедливость" только что потеряла остатки национального достоинства. Политические и моральные банкроты".

В конце концов после спора в Х Маск заявил, что никогда не отключит сеть Starlink для украинских военных, пусть он и не согласен с политикой Украины.