Туск увидел "важный шаг к миру" после переговоров Украины и США

Глава правительства Польши Дональд Туск положительно оценил результат переговоров Украины и США в саудовском городе Джидда 11 марта.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Туск, "похоже, что американцы и украинцы сделали важный шаг к миру".

Он подчеркнул, что Европа готова помочь Украине достичь справедливого и прочного мира.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в среду прибыл в Польшу, где он рассказывает польским коллегам о выводах после вчерашних американо-украинских мирных переговоров в Саудовской Аравии.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Сибига сообщил, что проинформировал европейских партнеров о результатах переговоров между Украиной и США.