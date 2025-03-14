В опозиції Польщі заявили, що Туск вступає в "антиамериканський бунт" в Європі

Колишній міністр оборони Польщі та один із провідних політиків нині опозиційної партії "Право і справедливість" Маріуш Блащак звинуватив польський уряд у тому, що він вступає в "антиамериканський бунт".

Про це він сказав в ефірі RMF FM, пише "Європейська правда".

Блащак заявив, що з новою адміністрацією США необхідно працювати на тему стримування й оборони, у той час як "можновладці Дональд Туск, Радослав Сікорський чи Богдан Кліх не мають можливості це зробити".

"Яка користь від сварки Радослава Сікорського на платформі Х? Такі випади ні до чого доброго не призводять", – сказав Блащак.

За його словами, президент Дуда зміг налагодити добрі стосунки з президентом Трампом, в той час як Дональд Туск "завдав удару в спину Трампу".

"Давайте не потрапляти в антиамериканський бунт, який є в Європі, і в який вступають Дональд Туск і Радослав Сікорський", – сказав колишній очільник Міністерства оборони.

"Якщо ми припинимо цей американський аутсорсинг (в питаннях оборони. – Ред.), ми будемо безпорадними і беззахисними, тому що тільки Сполучені Штати можуть стримувати агресора", – підкреслив політик "Права і справедливості".

Нагадаємо, в неділю Радослав Сікорський вступив у суперечку з Ілоном Маском та держсекретарем США Марко Рубіо. Спочатку Маск пригрозив Україні, що якщо він закриє Starlink, то весь український фронт посиплеться.

На його допис відреагував Сікорський, відзначивши, що Starlink для України оплачується урядом Польщі, і подібні погрози змушують задуматись про надійність постачальника послуг.

Рубіо звинуватив Сікорського у тому, що він "вигадує", оскільки "ніхто не погрожував відрізати Україну від Starlink".

Зрештою після суперечки в Х Маск заявив, що ніколи не відключить мережу Starlink для українських військових, хай він і не згоден з політикою України.