В оппозиции Польши заявили, что Туск вступает в "антиамериканский бунт" в Европе

Бывший министр обороны Польши и один из ведущих политиков оппозиционнной партии "Право и справедливость" Мариуш Блащак обвинил польское правительство в том, что оно вступает в "антиамериканский бунт".

Об этом он сказал в эфире RMF FM, пишет "Европейская правда".

Блащак заявил, что с новой администрацией США необходимо работать на тему сдерживания и обороны, в то время как "чиновники Дональд Туск, Радослав Сикорский или Богдан Клих не имеют возможности это сделать".

"Какая польза от ссоры Радослава Сикорского на платформе Х? Такие выпады ни к чему хорошему не приводят", – сказал Блащак.

По его словам, президент Дуда смог наладить хорошие отношения с президентом Трампом, в то время как Дональд Туск "нанес удар в спину Трампу".

"Давайте не попадать в антиамериканский бунт, который есть в Европе и в который вступают Дональд Туск и Радослав Сикорский", – сказал бывший глава Министерства обороны.

"Если мы прекратим этот американский аутсорсинг (в вопросах обороны. – Ред.), мы будем беспомощными и беззащитными, потому что только Соединенные Штаты могут сдерживать агрессора", – подчеркнул политик "Права и справедливости".

Напомним, в воскресенье Радослав Сикорский вступил в спор с Илоном Маском и госсекретарем США Марко Рубио. Сначала Маск пригрозил Украине, что если он закроет Starlink, то весь украинский фронт посыплется.

На его сообщение отреагировал Сикорский, отметив, что Starlink для Украины оплачивается правительством Польши, и подобные угрозы заставляют задуматься о надежности поставщика услуг.

Рубио обвинил Сикорского в том, что он "выдумывает", поскольку "никто не угрожал отрезать Украину от Starlink".

В конце концов после спора в Х Маск заявил, что никогда не отключит сеть Starlink для украинских военных, пусть он и не согласен с политикой Украины.