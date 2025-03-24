Глава МИД Польши предупредил о риске "более широкой агрессии" России до конца десятилетия

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что следует учитывать возможность "более широкой агрессии до конца десятилетия" со стороны России.

Об этом он сказал в интервью TOK FM, пишет "Европейская правда".

По мнению Сикорского, Россия пока не способна победить Украину самостоятельно.

"Но если бы Украина была вынуждена капитулировать – если, например, Россия завладела бы промышленными и человеческими ресурсами Украины, украинской армией – баланс сил изменится", – сказал он.

Поэтому, по его словам, следует учитывать возможность "более широкой агрессии до конца десятилетия".

Впрочем, Сикорский выразил надежду, что переговоры, которые продолжаются в Саудовской Аравии между Украиной, США и Россией, могут принести прорыв.

"Украина не является пассивной жертвой агрессии. Она борется и имеет союзников, среди которых Европейский Союз и Польша", – подчеркнул он.

Также глава польского МИД подчеркнул, что ключевой целью международного сообщества должна быть защита украинского суверенитета.

"Самое главное, чтобы Украина выжила как страна, которая сама выбирает своих лидеров, контролирует большую часть своей территории и принимает решение о направлениях интеграции", – добавил он.

Как известно, 24 марта в Саудовской Аравии начались переговоры американской и российской делегаций. Перед этим 23 марта в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегация.

В МИД Украины рассказывали, что на этой встрече должны "определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе".

Перед обсуждением министр обороны Рустем Умеров, входивший в украинскую делегацию, говорил, что встреча будет в большей степени технической и в украинскую делегацию входят эксперты по энергетическим вопросам и военные с морской и воздушной компоненты.

По итогам переговоров Умеров сообщил, что разговор с американской делегацией в Саудовской Аравии был "продуктивным и сфокусированным", не вдаваясь в детали.