Конституційний суд Франції ухвалив рішення, яке може сприяти забороні для Ле Пен балотуватись

28 березня Конституційна рада Франції (Конституційний суд) постановила, що відсторонення обраної посадової особи від посади в якості покарання за злочин до того, як особа вичерпала процедуру апеляції, є конституційним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Хоча справа стосується маловідомого колишнього місцевого депутата з острова Майотта в Індійському океані, науковці-юристи уважно стежили за нею, деякі з них стверджували, що це рішення може вплинути на судовий процес над лідеркою ультраправих Марін Ле Пен у справі про розкрадання коштів.

Прокурори у справі Ле Пен попросили колегію з трьох суддів заборонити їй балотуватися на посаду протягом п'яти років і негайно виконати цю частину вироку, навіть якщо вона подасть апеляцію, а не чекати, поки всі апеляції будуть завершені.

Зазвичай у Франції покарання не застосовують доти, доки не будуть розглянуті всі апеляції, оскільки презумпція невинуватості продовжує діяти. Процес може тривати роками.

Якщо суд дослухається до рекомендацій, Ле Пен може бути позбавлена можливості балотуватися на президентських виборах, запланованих на 2027 рік.

Ле Пен, а також 24 співвідповідачів та її партію "Національне об'єднання" звинуватили у розкраданні коштів Європарламенту шляхом найму парламентських помічників для роботи над партійними справами, а не справами ЄС. Всі вони заявили про свою невинуватість.

Справа, яка дійшла до Конституційної ради, стосується Рачаді Сенду, колишнього місцевого посадовця на Майотті, французькій заморській території. Сенду був відсторонений від посади після того, як у 2024 році його визнали винним у розкраданні державних коштів. Однак адвокати Сенду стверджували, що суд позбавив виборців їхнього конституційного права вільно обирати своїх лідерів, усунувши його з посади до того, як він зміг подати апеляцію.

Справа Ле Пен дещо відрізняється, оскільки вона стосується можливості балотуватися на майбутніх виборах, не будучи відстороненою від своєї нинішньої посади.

Колегія з трьох суддів на чолі з Бенедикт де Пертюї має винести свій вердикт у справі Ле Пен 31 березня.

За даними соціологічних опитувань, Ле Пен наразі лідирує в боротьбі за перемогу на чергових виборах президента, які відбудуться у квітні 2027 року.