Конституционный суд Франции принял решение, которое может способствовать запрету для Ле Пен баллотироваться

28 марта Конституционный совет Франции (Конституционный суд) постановил, что отстранение избранного должностного лица от должности в качестве наказания за преступление до того, как лицо исчерпало процедуру апелляции, является конституционным.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Хотя дело касается малоизвестного бывшего местного депутата с острова Майотта в Индийском океане, ученые-юристы внимательно следили за ним, некоторые из них утверждали, что это решение может повлиять на судебный процесс над лидером ультраправых Марин Ле Пен по делу о хищении средств.

Прокуроры по делу Ле Пен попросили коллегию из трех судей запретить ей баллотироваться на должность в течение пяти лет и немедленно исполнить эту часть приговора, даже если она подаст апелляцию, а не ждать, пока все апелляции будут завершены.

Обычно во Франции наказание не применяют до тех пор, пока не будут рассмотрены все апелляции, поскольку презумпция невиновности продолжает действовать. Процесс может длиться годами.

Если суд прислушается к рекомендациям, Ле Пен может быть лишена возможности баллотироваться на президентских выборах, запланированных на 2027 год.

Ле Пен, а также 24 соответчиков и ее партию "Национальное объединение" обвинили в хищении средств Европарламента путем найма парламентских помощников для работы над партийными делами, а не делами ЕС. Все они заявили о своей невиновности.

Дело, которое дошло до Конституционного совета, касается Рачади Сенду, бывшего местного чиновника на Майотте, французской заморской территории. Сенду был отстранен от должности после того, как в 2024 году его признали виновным в хищении государственных средств. Однако адвокаты Сенду утверждали, что суд лишил избирателей их конституционного права свободно выбирать своих лидеров, отстранив его от должности до того, как он смог подать апелляцию.

Дело Ле Пен несколько отличается, поскольку оно касается возможности баллотироваться на будущих выборах, не будучи отстраненной от своей нынешней должности.

Коллегия из трех судей во главе с Бенедикт де Пертюи должна вынести свой вердикт по делу Ле Пен 31 марта.

По данным социологических опросов, Ле Пен сейчас лидирует в борьбе за победу на очередных выборах президента, которые состоятся в апреле 2027 года.