Несколько сотен человек собрались у американского посольства в Копенгагене в субботу, выражая протест против намерений США взять под контроль Гренландию.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

Участники протеста держат в руках плакаты с надписями "Отвалите, США" и "Гренландия не продается".

Fantastisk stemning og stort fremmøde til støttedemonstration for Grønland foran den amerikanske ambassade.#GrønlandEriIkkeTilSalg pic.twitter.com/HjGvc1K59X – Pelle Dragsted (@pelledragsted) March 29, 2025

На демонстрации в Копенгагене выступят бывший министр иностранных дел Дании Могенс Ликкетофт и политический представитель левого Красно-зеленого альянса Пелле Драгстед.

Он опубликовал видео и фото с протеста, заявив о "замечательной атмосфере и большой явке на демонстрацию в поддержку Гренландии".

По информации TV2, аналогичная демонстрация против посягательств США на Гренландию должна также состояться в Орхусе позже днем.

Протест состоялся после визита в Гренландию 28 марта вице-президента США Джей Ди Венса.

Тогда он заявил, что США планируют больше инвестировать в укрепление безопасности в регионе вокруг Гренландии, а также, похоже, смягчил давние заявления Дональда Трампа, который не исключал применения силы для присоединения острова.

В то же время Вэнс повторил обвинения, что Дания "не делает свою работу" для того, чтобы поддерживать безопасность в регионе вокруг Гренландии. Датский премьер-министр Метте Фредериксен осторожно отвергла такую критику вице-президента США.