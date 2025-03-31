Минобразования Польши не поддерживает всеобщий запрет на мобильные телефоны в школах

Министр образования Польши Барбара Новацка заявила, что ее министерство поддерживает инициативы отдельных школ в рамках договоренностей с родителями на запрет мобильных телефонов, но пока о введении такого законодательства речь не идет.

Об этом она рассказала RMF FM, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, введение общего запрета на законодательном уровне является "очень сложным" механизмом.

"Если школа внутренне, родители, учителя, ученики решили, что в их школе нельзя пользоваться телефонами во время уроков, то это заслуживает уважения, потому что это внутренний общественный договор... Если бы министерство ввело такое законодательство, это означало бы возложить бремя выполнения этого положения непосредственно на учителей, не предоставив им реалистично адекватных инструментов наказания", – пояснила министр.

Она отметила, что в большинстве стран существуют механизмы, когда ученики оставляют телефоны на входе в классе. По словам министра, она поддерживает такие инициативы.

"Мы также будем ссылаться на то, что в 1-3 классах эта цифровая гигиена действительно должна быть сохранена. Однако, с другой стороны, когда мы говорим об учениках средних школ или техникумов, то они очень часто пользуются телефонами на уроках под наблюдением учителя", – пояснила руководительница польского Минобразования.

Новацка, однако, отметила, что молодежь действительно злоупотребляет своими телефонами, но, как она подчеркнула, к урегулированию этой проблемы должны быть привлечены и родители.

Между тем спикер Сейма Польши, кандидат в президенты от блока "Третий путь" Шимон Головня, высказался за запрет смартфонов в школах.

В последнее время подобные нововведения обсуждают или уже внедрили во многих странах Европы.

К примеру, в Латвии запретили пользоваться мобильными телефонами во время пребывания в школе ученикам 1-6 классов.

Во Франции в рамках пилотного проекта с января 2025 года ученики начальной и младшей средней школы определенных заведений должны оставлять свои смартфоны в шкафчике при входе в школу.