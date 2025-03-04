У Трампа розповіли, чи збираються тиснути на РФ, так само як на Україну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував можливість тиску на Росію з боку адміністрації Дональда Трампа для того, щоб змусити Кремль до переговорів щодо врегулювання розв'язаної ним війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Венса наводить "Голос Америки".

Віцепрезиденту поставили питання, чи збираються США посилити санкції щодо Росії чи вжити інших кроків для тиску на обидві сторони, щоб привести їх за стіл переговорів.

"Ми віримо, що це у найкращих інтересах Росії, але також в інтересах України та Сполучених Штатів, щоб завершити цей конфлікт. Тому ми віримо у застосування тиску на всіх, щоб зупинити вбивства, тому що це політика президента, і це в інтересах американського народу", – відповів Венс.

На зауваження про те, що наразі це виглядає як великий тиск на Україну, але не великий тиск на Росію, сказала журналістка, він сказав: "Насправді я не думаю, що це правда".

"Я маю на увазі, що у нас досі працює низка санкцій, які накладені на росіян. Ми віримо, що росіяни переживають економічні труднощі через цей конфлікт", – додав він.

Нагадаємо, 4 березня американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інформація з кордону і хабу американської допомоги в Ясьонці підтверджує повідомлення про призупинення допомоги США для України.

Віцепрезидент Венс заявив, що для відновлення поставок допомоги Україна повинна "сісти за стіл переговорів".

А старший радник президента США Дональда Трампа Джейсон Міллер заявив, що очільник Білого дому використовує метод "батога", щоб змусити Зеленського погодитись на угоду щодо мирного врегулювання.