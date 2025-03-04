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У Трампа рассказали, собираются ли давить на РФ так же, как на Украину

Новости — Вторник, 4 марта 2025, 20:43 — Ирина Кутелева

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал возможность давления на Россию со стороны администрации Дональда Трампа для того, чтобы заставить Кремль к переговорам по урегулированию развязанной им войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Вэнса приводит "Голос Америки".

Вице-президенту задали вопрос, собираются ли США усилить санкции в отношении России или принять другие шаги для давления на обе стороны, чтобы привести их за стол переговоров.

"Мы верим, что это в лучших интересах России, но также в интересах Украины и Соединенных Штатов, чтобы завершить этот конфликт. Поэтому мы верим в применение давления на всех, чтобы остановить убийства, потому что это политика президента, и это в интересах американского народа", – ответил Вэнс.

На замечание о том, что сейчас это выглядит как большое давление на Украину, но не большое давление на Россию, сказала журналистка, он сказал: "На самом деле я не думаю, что это правда".

"Я имею в виду, что у нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне переживают экономические трудности из-за этого конфликта", – добавил он.

Напомним, 4 марта американские СМИ узнали о распоряжении Трампа приостановить всю военную помощь Украине, пока он не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру". Решение касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация с границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении помощи США для Украины.

Вице-президент Вэнс заявил, что для возобновления поставок помощи Украина должна "сесть за стол переговоров".

А старший советник президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что глава Белого дома использует метод "кнута", чтобы заставить Зеленского согласиться на соглашение по мирному урегулированию.

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Трамп США Война с РФ
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