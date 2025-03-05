В Польше предупреждают о "большом международном кризисе", если Маск отключит Starlink Украине

В Польше предупреждают, что возможное отключение доступа к сети Starlink для Украины со стороны миллиардера Илона Маска спровоцирует "большой международный кризис".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил польский министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский, которого цитирует Euractiv.

Польша финансирует военное и гражданское использование Украиной спутниковой связи Starlink.

Как подчеркнул министр, если Маск в одностороннем порядке разорвет корпоративный контракт со страной-членом ЕС, это вызовет "большой кризис международных отношений".

"Я не могу представить себе ситуацию, в которой деловые отношения между Польшей и американской компанией будут внезапно прерваны", – сказал Гавковский.

Он повторил, что Польша будет продолжать платить за использование украинскими военными и гражданскими лицами услуг Starlink.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что представители администрации Дональда Трампа угрожали Украине немедленным отключением от Starlink, если Киев не согласится на соглашение о распределении прибыли от использования украинских природных ресурсов.

Американский миллиардер Илон Маск назвал неправдивым эти сообщения.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что намеки от США на возможность отключения в Украине терминалов спутниковой интернет-системы Starlink не поступали, однако к этому нужно готовиться.

Между тем стало известно, что Европейская комиссия выясняет, как она может помочь Украине в обеспечении спутниковой связи на фоне сообщений о возможном перекрытии доступа к сети Starlink.