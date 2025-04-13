У Белграді пройшов великий провладний мітинг зі зверненнями Орбана і Додіка

Тисячі людей з різних міст Сербії, Косова та Боснії приїхали в суботу автобусами на мітинг у Белграді, організований на підтримку президента Александара Вучича, чия влада опинилася під загрозою через багатомісячні антикорупційні протести.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Головні вулиці Белграда були перекриті для руху транспорту, а перед парламентом були встановлені кіоски з фаст-фудом і напоями.

Мітинг під назвою "Не віддамо Сербію" розглядається як відповідь Вучича на великий антиурядовий мітинг 15 березня, коли понад 100 тисяч людей взяли участь у найбільшій за останні десятиліття акції протесту.

фото з інстаграму президента сербії

"Кольорова революція закінчилася. Вони можуть гуляти скільки завгодно, але з цього нічого не вийде", – сказав Вучич натовпу своїх прихильників перед парламентом.

Мітинг також мав на меті підтримати новий рух, очолюваний Сербською прогресивною партією Вучича, до якого, як очікується, увійдуть інші партії з керівної коаліції.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив на мітингу по відеозв'язку.

"Сербські патріоти можуть розраховувати на угорських патріотів", – сказав Орбан.

На мітингу був особисто присутній і президент Республіки Сербської Мілорад Додік, якого Боснія оголосила в міжнародний розшук. Він також звернувся до людей.

"Немає нікого, хто міг би повести Сербію вперед, окрім президента Вучича. Завдяки йому ми сьогодні вільно говоримо", – цитує Додіка РТС.

Напруженість між прихильниками Вучича і антиурядовими протестувальниками в суботу досягла максимуму.

У Новому Пазарі, адміністративному центрі сербського регіону з мусульманською більшістю, антиурядові активісти намагалися перешкодити автобусам з прихильниками Вучича виїхати з міста.

У Белграді протестувальники намагалися перешкодити автобусам дістатися до центру міста і закидали їх яйцями, що викликало втручання поліції.

У Сербії вже кілька місяців тривають антиурядові мітинги після того, як 16 людей загинули внаслідок обвалу даху на залізничному вокзалі, що викликало звинувачення у широкомасштабній корупції та недбалості.

Протести розрослися і охопили студентів, вчителів і фермерів, кинувши серйозний виклик Вучичу, який перебуває при владі вже 12 років на посадах прем'єр-міністра і президента.

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