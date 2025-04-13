В Белграде прошел большой провластный митинг с обращениями Орбана и Додика

Тысячи людей из разных городов Сербии, Косово и Боснии приехали в субботу автобусами на митинг в Белграде, организованный в поддержку президента Александара Вучича, чья власть оказалась под угрозой из-за многомесячных антикоррупционных протестов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Главные улицы Белграда были перекрыты для движения транспорта, а перед парламентом были установлены киоски с фаст-фудом и напитками.

Митинг под названием "Не отдадим Сербию" рассматривается как ответ Вучича на большой антиправительственный митинг 15 марта, когда более 100 тысяч человек приняли участие в крупнейшей за последние десятилетия акции протеста.

фото из инстаграма президента Сербии

"Цветная революция закончилась. Они могут гулять сколько угодно, но из этого ничего не получится", – сказал Вучич толпе своих сторонников перед парламентом.

Митинг также имел целью поддержать новое движение, возглавляемое Сербской прогрессивной партией Вучича, в которое, как ожидается, войдут другие партии из правящей коалиции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на митинге по видеосвязи.

"Сербские патриоты могут рассчитывать на венгерских патриотов", – сказал Орбан.

На митинге лично присутствовал и президент Республики Сербской Милорад Додик, которого Босния объявила в международный розыск. Он также обратился к людям.

"Нет никого, кто мог бы повести Сербию вперед, кроме президента Вучича. Благодаря ему мы сегодня свободно говорим", – цитирует Додика РТС.

Напряженность между сторонниками Вучича и антиправительственными протестующими в субботу достигла максимума.

В Новом Пазаре, административном центре сербского региона с мусульманским большинством, антиправительственные активисты пытались помешать автобусам со сторонниками Вучича выехать из города.

В Белграде протестующие пытались помешать автобусам добраться до центра города и забросали их яйцами, что вызвало вмешательство полиции.

В Сербии уже несколько месяцев продолжаются антиправительственные митинги после того, как 16 человек погибли в результате обвала крыши на железнодорожном вокзале, что вызвало обвинения в широкомасштабной коррупции и халатности.

Протесты разрослись и охватили студентов, учителей и фермеров, бросив серьезный вызов Вучичу, который находится у власти уже 12 лет на должностях премьер-министра и президента.

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