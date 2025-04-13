В Белграде прошел большой провластный митинг с обращениями Орбана и Додика
Новости — Воскресенье, 13 апреля 2025, 11:30 —
Тысячи людей из разных городов Сербии, Косово и Боснии приехали в субботу автобусами на митинг в Белграде, организованный в поддержку президента Александара Вучича, чья власть оказалась под угрозой из-за многомесячных антикоррупционных протестов.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.
Главные улицы Белграда были перекрыты для движения транспорта, а перед парламентом были установлены киоски с фаст-фудом и напитками.
Митинг под названием "Не отдадим Сербию" рассматривается как ответ Вучича на большой антиправительственный митинг 15 марта, когда более 100 тысяч человек приняли участие в крупнейшей за последние десятилетия акции протеста.
"Цветная революция закончилась. Они могут гулять сколько угодно, но из этого ничего не получится", – сказал Вучич толпе своих сторонников перед парламентом.
Митинг также имел целью поддержать новое движение, возглавляемое Сербской прогрессивной партией Вучича, в которое, как ожидается, войдут другие партии из правящей коалиции.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на митинге по видеосвязи.
"Сербские патриоты могут рассчитывать на венгерских патриотов", – сказал Орбан.
На митинге лично присутствовал и президент Республики Сербской Милорад Додик, которого Босния объявила в международный розыск. Он также обратился к людям.
"Нет никого, кто мог бы повести Сербию вперед, кроме президента Вучича. Благодаря ему мы сегодня свободно говорим", – цитирует Додика РТС.
Напряженность между сторонниками Вучича и антиправительственными протестующими в субботу достигла максимума.
В Новом Пазаре, административном центре сербского региона с мусульманским большинством, антиправительственные активисты пытались помешать автобусам со сторонниками Вучича выехать из города.
В Белграде протестующие пытались помешать автобусам добраться до центра города и забросали их яйцами, что вызвало вмешательство полиции.
В Сербии уже несколько месяцев продолжаются антиправительственные митинги после того, как 16 человек погибли в результате обвала крыши на железнодорожном вокзале, что вызвало обвинения в широкомасштабной коррупции и халатности.
Протесты разрослись и охватили студентов, учителей и фермеров, бросив серьезный вызов Вучичу, который находится у власти уже 12 лет на должностях премьер-министра и президента.
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