В правительстве говорят, что соглашение о недрах с США подпишут в два этапа

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко анонсировала подписание с США меморандума о намерениях, который будет предшествовать соглашению о полезных ископаемых.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в Facebook.

Свириденко заявила о существенном прогрессе на пути к заключению соглашения.

По ее словам, есть договоренность с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях.

Стоит отметить, что стадия меморандума предусматривалась предыдущим, так и не подписанным вариантом соглашения. Американская сторона хотела отказаться от него в предложенном в конце марта варианте.

"Соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде, предоставит возможность инвестиций и развития в Украине, а также обеспечит условия для ощутимого экономического роста и Украины, и Соединенных Штатов", – сообщила Свириденко.

58-страничный проект, направленный правительством США правительству Украины в конце марта, был написан без учета необходимости ратификации договора в Верховной Раде.

СМИ ранее сообщили, что США смягчили требования по возврату помощи от Украины во время переговоров по соглашению о недрах.

Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

11 апреля официальные лица США и Украины встретились, чтобы обсудить предложение США о получении доступа к минеральным богатствам Украины. СМИ сообщали об "антагонистической" атмосфере встречи.

Украинская делегация в ходе этих технических консультаций в Вашингтоне передала американской стороне подготовленные Киевом предложения.