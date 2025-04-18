В Канаде перед выборами обострился спор, кто лучше всего помогает Украине

Накануне парламентских выборов в Канаде две ведущие партии остро спорят о силе их поддержки Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщала "ЕП" ранее, на предвыборных дебатах лидер Либеральной партии Канады и нынешний премьер-министр Марк Карни и лидер Консервативной партии Пьер Пуалевр поспорили, кто больше будет поддерживать Украину в случае победы на досрочных парламентских выборах.

Спор между партиями продолжается. Консервативная партия опубликовала на своем сайте обещание, что новое консервативное правительство предоставит Украине замороженные российские активы на сумму 22 миллиарда долларов "за героическую защиту своей страны от жестокого и незаконного вторжения Путина". Речь идет о средствах, замороженных на счетах Euroclear (Бельгия), номинированных в канадских долларах.

Консерваторы обвинили правящую Либеральную партию в том, что она имела годы, чтобы добиться выделения этих средств Украине, но так и не смогла. "Консерваторы быстро предоставят эти средства Украине, чтобы помочь Украине защитить себя", – заявили в партии.

"Консерваторы всегда гордились поддержкой наших украинских союзников. Именно консерваторы первыми ввели закон Сергея Магнитского, который сделал возможным санкции против российских олигархов после незаконного и неспровоцированного вторжения Путина в Крым", – заявил лидер консерваторов Пьер Пуалевр.

Зато ведущий член Либеральной партии Канады Христя Фриланд обвинила Пуальевра в том, что он "подорвал канадский консенсус по Украине", голосовав против обучения украинских солдат, против военной помощи и против свободной торговли с Украиной.

"Когда он говорит о сокращении иностранной помощи, он имеет в виду Украину", – обвинила политического соперника Фриланд.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Канаде должны состояться 28 апреля.

Вопрос канадско-американских отношений будет главным в кампании, где либералы будут соревноваться за победу с Консервативной партией.

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