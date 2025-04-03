В Молдове отреагировали на новые 31% пошлины от США

Премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что его правительство готово поддержать производителей и экспортеров, которые пострадают от решения президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на импорт.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, его цитирует издание Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

Речан назвал решение США ввести дополнительные пошлины на импорт для мировых государств, в том числе и Молдовы, "попыткой сбалансировать торговлю". В то же время он подчеркнул, что Молдова продолжит поддерживать стратегическое партнерство с США.

"Мы твердо верим, что сможем продолжить сотрудничество и согласовать наши цели", – заверил он.

При этом Речан добавил, что на США приходится лишь 2,5% торговли Молдовы с иностранными государствами. "Три четверти экспортируемых молдовских товаров идут в страны ЕС, Великобританию, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию", – добавил он.

Однако молдавский премьер подчеркнул, что понимает обеспокоенность производителей, которые работают над тем, чтобы получить доступ к американскому рынку.

"Правительство примет меры, чтобы поддержать предпринимателей и помочь им сохранить конкурентоспособность", – пообещал Речан.

Как сообщала "ЕП", Трамп назначил четырем кандидатам в члены ЕС таможенные тарифы более 30%, среди них и Молдова.

В украинском правительстве отреагировали, что ситуация после объявления Дональда Трампа сложная, но не критическая. Вице-премьер Юлия Свириденко подчеркнула, что для Украины будет действовать общая пошлина на 10%, и какой-то отдельной высшей пошлины, например у Молдовы 31% или у ЕС 20%, нет.

Напомним, президент США Дональд Трамп 2 апреля официально объявил о начале торговой войны одновременно с почти всеми государствами мира, анонсировав пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.