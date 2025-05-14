Кремль продолжает молчать о составе переговорной делегации в Стамбуле

За день до потенциальных переговоров в Стамбуле по российско-украинской войне Кремль не называет состав российской делегации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает российское агентство "Интерфакс".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что российский правитель Владимир Путин пока не давал соответствующих указаний.

"Нет, в этом плане ничего не изменилось. Мы это сделаем, когда получим соответствующее указание от президента. Пока такого указания не было", – сказал он.

"Я могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в заявлении 11 мая, в ночном заявлении 11 мая, все сохраняет свою актуальность. Действительно, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая в четверг, то есть завтра", – добавил Песков.

На брифинге 13 мая он говорил то же самое: российская делегация будет 15 мая в Стамбуле ждать украинскую, а состав делегации будет обнародован, когда это сочтет нужным Путин.

Помощник Путина Юрий Ушаков, которого называют вероятным членом российской делегации, в ответ на вопрос, поедет ли он в Стамбул, сказал: "Сейчас я что буду о себе говорить? Я работаю здесь (в Москве)".

Американский президент Дональд Трамп заявил 14 мая, что не знает, появится ли глава Кремля Владимир Путин на переговоры по российско-украинской войне.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом в Анкаре, однако если глава Кремля Владимир Путин согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.