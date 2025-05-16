Макрон говорит, что ЕС должен переосмыслить свои отношения с Британией

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне саммита между Британией и ЕС на следующей неделе высказался за пересмотр отношений между Европейским Союзом и Соединенным Королевством.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Макрона приводит агентство Bloomberg.

Макрон выступил на конференции JPMorgan Global Markets Conference в Париже, отметив, что это является приоритетом для ЕС в ближайшие месяцы.

"После Brexit нам нужно изменить и полностью переосмыслить отношения", – сказал французский президент.

Он добавил, что если ЕС и Великобритания смогут достичь этого вместе, это может изменить лицо континента.

Призыв Макрона к оживлению отношений с Лондоном перекликается с комментариями нового канцлера Германии Фридриха Мерца, высказанными в среду.

В то же время комментарии Макрона прозвучали на фоне попыток Великобритании и Европейского Союза решить споры по рыболовству и контролю за качеством продуктов питания за неделю до саммита в Лондоне, на котором премьер-министр Кир Стармер планирует объявить о значительной перезагрузке отношений после Brexit.

Остаются надежды, что обе стороны смогут договориться о тексте трех документов, которые будут опубликованы во время мероприятия 19 мая: о партнерстве в области обороны и безопасности, о совместном соглашении относительно будущих отношений в других сферах и о совместном заявлении, в котором будет подтверждено их союз в условиях геополитической неопределенности.

Между тем, как сообщили в начале этой недели в Букингемском дворце, король Чарльз III примет Макрона с первым государственным визитом в Великобританию в июле.

Во время визита Макрон также проведет саммит со Стармером. Стармер и Макрон тесно сотрудничали в последние месяцы, возглавляя европейскую реакцию на войну России в Украине и формируя "коалицию решительных" стран.

Они также пытались убедить президента США Дональда Трампа занять более жесткую позицию в отношении лидера России Владимира Путина.