Новий Папа Римський зустрівся з віцепрезидентом США у Ватикані

Папа Римський Лев XIV у понеділок, 19 травня, провів зустріч у Ватикані з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на офіційне повідомлення, передає "Європейська правда".

19 травня Венс та Папа Римський Лев XIV мали приватну розмову, після чого до них приєднався держсекретар США Марко Рубіо.

Після зустрічі з Папою Венс провів переговори з представниками Державного секретаріату Ватикану. У ватиканському звіті ці перемовини назвали "дружніми".

"Сторони обмінялися думками щодо актуальних міжнародних питань, закликавши до поваги гуманітарного та міжнародного права в зонах конфліктів, а також до мирного врегулювання між залученими сторонами", – зазначили у повідомленні.

Фото: Reuters

Венс і Рубіо перебували в Римі як очільники американської делегації на урочистій месі з нагоди інтронізації Лева XIV, що відбулася в неділю, 18 травня, на площі Святого Петра за участі близько 200 тисяч людей.

Покійний Папа Франциск, який помер 21 квітня, був відомим захисником бідних і мігрантів і часто критикував адміністрацію американського президента Дональда Трампа.

Венс мав коротку зустріч із Франциском у Ватикані на Великдень – за день до смерті Папи.

Під час церемонії сходження на престол у неділю, 18 травня, новий Папа Римський Лев XIV згадав "змучену Україну", яка "чекає на переговори про справедливий і міцний мир".

Того ж дня президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілись із Папою Римським Левом XIV після завершення його інавгураційної меси у Ватикані.