Новый Папа Римский встретился с вице-президентом США в Ватикане

Папа Римский Лев XIV в понедельник, 19 мая, провел встречу в Ватикане с вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на официальное сообщение, передает "Европейская правда".

19 мая Венс и Папа Римский Лев XIV провели частную беседу, после чего к ним присоединился госсекретарь США Марко Рубио.

После встречи с Папой Венс провел переговоры с представителями Государственного секретариата Ватикана. В ватиканском отчете эти переговоры назвали "дружественными".

"Стороны обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, призвав к уважению гуманитарного и международного права в зонах конфликтов, а также к мирному урегулированию между вовлеченными сторонами", – отметили в сообщении.

Фото: Reuters

Венс и Рубио находились в Риме в качестве главы американской делегации на торжественной мессе по случаю интронизации Льва XIV, которая состоялась в воскресенье, 18 мая, на площади Святого Петра с участием около 200 тысяч человек.

Покойный Папа Франциск, скончавшийся 21 апреля, был известным защитником бедных и мигрантов и часто критиковал администрацию американского президента Дональда Трампа.

Венс имел короткую встречу с Франциском в Ватикане на Пасху – за день до смерти Папы.

Во время церемонии вступления на престол в воскресенье, 18 мая, новый Папа Римский Лев XIV вспомнил "измученную Украину", которая "ждет переговоров о справедливом и прочном мире".

В тот же день президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Папой Римским Львом XIV после завершения его инаугурационной мессы в Ватикане.