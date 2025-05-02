Шольц обрав пісні, які виконають на прощальному військовому параді на його честь
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який вже найближчими днями залишить посаду, обрав дві музичні композиції, які на його честь виконають в ході прощальної церемонії Große Zapfenstreich ("Великий відбій").
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.
Під час церемонії, яка відбудеться у понеділок, 5 травня, оркестр виконає пісню "In My Life" групи The Beatles, оскільки Шольц був мером Гамбурга – міста, де довгий час виступав британський гурт.
Також для Шольца планують виконати уривок з "Бранденбурзького концерту № 2" Йоганна Себастьяна Баха, бо він мешкає в столиці Бранденбургу Потсдамі.
І нарешті Шольц обрав пісню Арети Франклін "Respect" ("Повага"), оскільки це слово використовувалось у передвиборчих гаслах Шольца на виборах 2021 року.
Очікується, що на заході з промовами виступлять сам Шольц, а також міністр оборони Борис Пісторіус.
Церемонія, відома як Große Zapfenstreich ("Великий відбій"), є найурочистішою церемонією Бундесверу, якою вшановують заслужених посадовців наприкінці їхньої служби.
Ритуал, який влаштовують для прощання з федеральними президентами, міністрами оборони та генералами в Німеччині, бере свій початок з кінця XVI століття.
Große Zapfenstreich передбачає однакову послідовність дій: марш солдатів і шикування, виконання трьох музичних творів (які може обрати той, кого вшановують), відбивання чечітки військовими, державний гімн і знову марширування.
Раніше стало відомо, що Шольц після свого терміну на посаді канцлера хоче зосередитися на роботі як депутата Бундестагу від свого виборчого округу.
Вибори у парламенті нового канцлера, який замінить Шольца, відбудуться 6 травня.
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