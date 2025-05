Шольц выбрал песни, которые исполнят на прощальном военном параде в его честь

Канцлер Германии Олаф Шольц, который уже в ближайшие дни покинет пост, выбрал две музыкальные композиции, которые в его честь исполнят в ходе прощальной церемонии Große Zapfenstreich ("Большой отбой").

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Во время церемонии, которая состоится в понедельник, 5 мая, оркестр исполнит песню "In My Life" группы The Beatles, поскольку Шольц был мэром Гамбурга – города, где долгое время выступала британская группа.

Также для Шольца планируют исполнить отрывок из "Бранденбургского концерта № 2" Иоганна Себастьяна Баха, потому что он живет в столице Бранденбурга Потсдаме.

И наконец Шольц выбрал песню Ареты Франклин "Respect" ("Уважение"), поскольку это слово использовалось в предвыборных лозунгах Шольца на выборах 2021 года.

Ожидается, что на мероприятии с речами выступят сам Шольц, а также министр обороны Борис Писториус.

Церемония, известная как Große Zapfenstreich ("Большой отбой"), является самой торжественной церемонией Бундесвера, которой чествуют заслуженных должностных лиц в конце их службы.

Ритуал, который устраивают для прощания с федеральными президентами, министрами обороны и генералами в Германии, берет свое начало с конца XVI века.

Große Zapfenstreich предусматривает одинаковую последовательность действий: марш солдат и построение, исполнение трех музыкальных произведений (которые может выбрать тот, кого чествуют), отбивание чечетки военными, государственный гимн и снова марширование.

Ранее стало известно, что Шольц после своего срока на посту канцлера хочет сосредоточиться на работе в качестве депутата Бундестага от своего избирательного округа.

Выборы нового канцлера, который заменит на посту Шольца, состоятся 6 мая.

