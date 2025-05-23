У Косово з двадцятої спроби поспіль парламент не зміг почати роботу

Асамблея Косова у пʼятницю вдвадцяте провалилась спроба ухвалити рішення, необхідні для початку повноцінної роботи законодавчого органу після виборів у лютому.

Про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Косовські депутати змогли ухвалили лише два питання порядку денного установчої сесії парламенту, які фактично підтверджують їхні мандати. Процес зупинився на третьому пункті: виборах голови Асамблеї.

Найбільша партія Асамблеї Косова – Рух "Самовизначення" чинного глави уряду Альбіна Курті – не має одноосібної більшості, а опозиційні партії звинувачують її в узурпації влади.

Вони також блокують призначення спікером Албулени Хаджіу – наразі єдиної кандидатки на цю посаду, висунутої Рухом "Самовизначення".

Курті пропонував опозиційним партіям низку поступок. Спершу він запропонував одній з партій, Демократичній лізі Косова, сформувати коаліційний уряд – але там категорично відкинули це.

Далі Рух "Самовизначення" висунув пропозицію, щоб спікера обрали шляхом таємного голосування, але такий порядок теж має бути затверджений більшістю депутатів – і поки що 12 разів поспіль був відхилений.

Обрання нового спікера та пʼяти його заступників є обовʼязковим кроком для того, аби Асамблея Косова могла проголосувати за новий уряд. Доки цього не відбувається, тривають установчі сесії, які збираються що два дні.

Нинішня політична криза є безпрецедентною для Косова з часів проголошення ним незалежності у 2008 році.

У Європейському Союзі раніше закликали Приштину подолати розбіжності.