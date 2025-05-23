В Косово с двадцатой попытки подряд парламент не смог начать работу

Ассамблея Косово в пятницу в двадцатый раз провалила попытку принять решения, необходимые для начала полноценной работы законодательного органа после выборов в феврале.

Об этом сообщает балканская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Косовские депутаты смогли принять только два вопроса повестки дня учредительной сессии парламента, которые фактически подтверждают их мандаты. Процесс остановился на третьем пункте: выборах председателя Ассамблеи.

Крупнейшая партия Ассамблеи Косово – Движение "Самоопределение" действующего главы правительства Альбина Курти – не имеет единоличного большинства, а оппозиционные партии обвиняют ее в узурпации власти.

Они также блокируют назначение спикером Албулены Хаджиу – пока единственной кандидатки на эту должность, выдвинутой Движением "Самоопределение".

Курте предлагал оппозиционным партиям ряд уступок. Сначала он предложил одной из партий, Демократической лиге Косово, сформировать коалиционное правительство – но там категорически отвергли это.

Далее Движение "Самоопределение" выдвинуло предложение, чтобы спикера избрали путем тайного голосования, но такой порядок тоже должен быть утвержден большинством депутатов – и пока 12 раз подряд был отклонен.

Избрание нового спикера и пяти его заместителей является обязательным шагом для того, чтобы Ассамблея Косово могла проголосовать за новое правительство. Пока этого не происходит, продолжаются учредительные сессии, которые собираются каждые два дня.

Нынешний политический кризис является беспрецедентным для Косово со времени провозглашения им независимости в 2008 году.

В Европейском Союзе ранее призвали Приштину преодолеть разногласия.