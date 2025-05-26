Премʼєр Норвегії вважає, що Трамп "щиро обурений" обстрілами України

Норвезький премʼєр-міністр Йонас Гар Стьоре оптимістично оцінив останню критику Дональда Трампа в бік Владіміра Путіна після останніх масштабних обстрілів України.

Про це він сказав у коментарі NRK, повідомляє "Європейська правда".

Стьоре вважає, що США повинні чітко засудити нічні російські атаки на українські міста, жертвами яких є насамперед цивільне населення та інфраструктура.

"Я думаю, що Трамп це усвідомив. Я думаю, що він щиро обурений тим, що гинуть цивільні люди", – вважає він.

Премʼєр Норвегії порадив дочекатись, які дії супроподжуватимуть останні заяви американського президента.

"Одним із варіантів є те, що він вживе жорсткіших заходів проти Росії. Я вважаю, що це доречно", – зазначив Стьоре.

Він також погодився з думкою колег із Північної Європи, що ознак бажання Путіна вести мирні переговори з Україною немає, "натомість він постійно висуває нові вимоги".

"Але з обох боків є населення, яке втомлюється від війни, і в якийсь момент мають розпочатися переговори. Ми, як і Україна, вважаємо, що спочатку має бути встановлено перемир'я, а вже потім можна розпочинати переговори", – підтвердив Стьоре.

25 травня президент США Дональд Трамп, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

А вже у ніч проти 26 травня окупанти завдали чергованого масованого повітряного удару по території України. Польща вирішила підняти в повітря винищувачі у відповідь на дії Росії.

У Кремлі пояснили висловлювання Трампа, який озвучив незадоволення наказами Путіна активізувати обстріли України в останні дні, "емоційним перевантаженням".