Премьер Норвегии считает, что Трамп "искренне возмущен" обстрелами Украины

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре оптимистично оценил последнюю критику Дональда Трампа в адрес Владимира Путина после последних масштабных обстрелов Украины.

Об этом он сказал в комментарии NRK, сообщает "Европейская правда".

Стьоре считает, что США должны четко осудить ночные российские атаки на украинские города, жертвами которых являются прежде всего гражданское население и инфраструктура.

"Я думаю, что Трамп это осознал. Я думаю, что он искренне возмущен тем, что гибнут гражданские люди", – считает он.

Премьер Норвегии посоветовал дождаться, какие действия будут сопровождать последние заявления американского президента.

"Одним из вариантов является то, что он примет более жесткие меры против России. Я считаю, что это уместно", – отметил Стёре.

Он также согласился с мнением коллег из Северной Европы, что признаков желания Путина вести мирные переговоры с Украиной нет, "зато он постоянно выдвигает новые требования".

"Но с обеих сторон есть население, которое устает от войны, и в какой-то момент должны начаться переговоры. Мы, как и Украина, считаем, что сначала должно быть установлено перемирие, а уже потом можно начинать переговоры", – подтвердил Стёре.

25 мая президент США Дональд Трамп, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

А уже в ночь на 26 мая оккупанты нанесли очередной массированный воздушный удар по территории Украины. Польша решила поднять в воздух истребители в ответ на действия России.

В Кремле объяснили высказывания Трампа, который озвучил недовольство приказами Путина активизировать обстрелы Украины в последние дни, "эмоциональной перегрузкой".