"З мене досить": сенатор-республіканець вимагає від Трампа санкцій проти Росії

Проукраїнський сенатор від Республіканської партії Чак Грасслі закликав президента США Дональда Трампа відповісти санкціями на останні російські масовані повітряні обстріли України.

Про це сенатор написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Грасслі висловив обурення через останні удари РФ по Україні та наголосив, що на них потрібно відповісти санкціями.

"З мене досить того, що Путін вбиває невинних людей. Президент Трамп, вживіть заходів, хоча б санкції!" – заявив Грасслі, виступаючи з публічною критикою загострення російської агресії.

Нагадаємо, 25 травня президент США Дональд Трамп, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

За даними WSJ, Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня – але рішення не гарантоване.

Раніше член Палати представників, поміркований республіканець Дон Бейкон заявив, що США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном.