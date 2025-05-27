"С меня хватит": сенатор-республиканец требует от Трампа санкций против России

Проукраинский сенатор от Республиканской партии Чак Грассли призвал президента США Дональда Трампа ответить санкциями на последние российские массированные воздушные обстрелы Украины.

Об этом сенатор написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Грассли выразил возмущение из-за последних ударов РФ по Украине и отметил, что на них нужно ответить санкциями.

"С меня достаточно того, что Путин убивает невинных людей. Президент Трамп, примите меры, хотя бы санкции!" – заявил Грассли, выступая с публичной критикой обострения российской агрессии.

Напомним, 25 мая президент США Дональд Трамп, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

По данным WSJ, Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе – но решение не гарантировано.

Ранее член Палаты представителей, умеренный республиканец Дон Бейкон заявил, что США и союзники должны вооружить Украину до зубов, ввести максимальные санкции против России и конфисковать 300 млрд долларов российских активов за рубежом.