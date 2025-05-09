Науседа: навчання JEF стануть найкращим стримуванням для Росії

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що військові навчання Об’єднаних експедиційних сил (JEF) під назвою Tarassis25, які пройдуть одночасно з російськими навчаннями "Запад", стануть найбільшими в історії цього формування.

Про це він повідомив у п’ятницю, 9 травня, під час зустрічі лідерів країн-членів JEF в Осло, цитує LRT, пише "Європейська правда".

За словами Науседи, навчання охоплюють території країн-учасниць JEF і дозволяють не лише перевірити підготовку військових, а й розширити географію тренувань – від Балтійського моря до Північної Атлантики та Арктики.

Президент Литви наголосив, що наявність і демонстрація військових спроможностей у єдиному форматі є найефективнішим стримуючим чинником для Росії.

"Найкраще стримування для Росії – це навчання, військова рішучість, оборонні витрати та єдність", – вважає він.

Науседа також застеріг, що гібридна активність Росії, включаючи діяльність "тіньового флоту" та диверсії, не обмежується окремими регіонами, тому протидія має відбуватися скрізь.

Участь у зустрічі в Осло взяли лідери всіх десяти країн-членів JEF: Литви, Данії, Естонії, Ісландії, Великої Британії, Латвії, Норвегії, Нідерландів, Фінляндії та Швеції.

Під час зустрічі було підписано спільну декларацію, яка передбачає посилення підтримки України, розвиток її оборонної промисловості, зміцнення стримувального потенціалу JEF у мирний час та покращення стратегічної взаємодії в регіоні.

Раніше у Литві заявили, що НАТО не вважає навчання РФ та Білорусі "Запад" загрозою.

Естонія в рамках навчань тимчасово закрила пункт пропуску на кордоні з РФ.