Науседа: обучение JEF станет лучшим сдерживающим фактором для России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что военные учения Объединенных экспедиционных сил (JEF) под названием Tarassis25, которые пройдут одновременно с российскими учениями "Запад", станут крупнейшими в истории этого формирования.

Об этом он сообщил в пятницу, 9 мая, во время встречи лидеров стран-членов JEF в Осло, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По словам Науседы, учения охватывают территории стран-участниц JEF и позволяют не только проверить подготовку военных, но и расширить географию тренировок – от Балтийского моря до Северной Атлантики и Арктики.

Президент Литвы подчеркнул, что наличие и демонстрация военных возможностей в едином формате является наиболее эффективным сдерживающим фактором для России.

"Лучшее сдерживание для России – это учения, военная решимость, оборонные расходы и единство", – считает он.

Науседа также предупредил, что гибридная активность России, включая деятельность "теневого флота" и диверсии, не ограничивается отдельными регионами, поэтому противодействие должно происходить везде.

В встрече в Осло приняли участие лидеры всех десяти стран-членов JEF: Литвы, Дании, Эстонии, Исландии, Великобритании, Латвии, Норвегии, Нидерландов, Финляндии и Швеции.

Во время встречи была подписана совместная декларация, которая предусматривает усиление поддержки Украины, развитие ее оборонной промышленности, укрепление сдерживающего потенциала JEF в мирное время и улучшение стратегического взаимодействия в регионе.

Ранее в Литве заявили, что НАТО не считает учения РФ и Беларуси "Запад" угрозой.

Эстония в рамках учений временно закрыла пункт пропуска на границе с РФ.