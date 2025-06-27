Сина кронпринцеси Норвегії підозрюють у 23 злочинах

Старшого сина норвезької кронпринцеси Маріуса Борга Хойбі підозрюють у понад 20 злочинах, включно зі зґвалтуванням.

Про це пише The Guardian із посиланням на слова адвоката, який представляє інтереси поліції, Андреаса Крушевського, передає "Європейська правда".

Крушевський заявив, що Хойбі підозрюють у 23 злочинах, включно зі зґвалтуванням. Він зазначив, що розслідування було передано прокурорам, які вирішать, чи висувати звинувачення.

Маріус Борг Хойбі перебував під слідством з моменту його арешту 4 серпня 2024 року за підозрою в нападі на свою дівчину. Арешт призвів до низки звинувачень проти нього.

Крушевський заявив, що Хойбі підозрюється в "одному випадку зґвалтування з статевим контактом" та "двох випадках зґвалтування без статевого контакту".

Також, за його словами, Хойбі також підозрюється в "чотирьох випадках сексуального насильства, одному випадку зловживання в близьких стосунках, двох випадках заподіяння тілесних ушкоджень, одному випадку вандалізму, одному випадку погроз, п'яти порушеннях заборонного судового наказу, одному випадку образи поліцейського та п'яти порушеннях правил дорожнього руху".

Адвокат Хойбі Еллен Холагер Анденаес заявила, що її клієнт відкидає три звинувачення у зґвалтуванні.

У серпні Хойбі визнав, що побив свою дівчину під впливом кокаїну та алкоголю на початку серпня, через що його затримувала поліція.

За повідомленнями норвезьких ЗМІ, поліція знайшла ніж, застряглий в одній зі стін спальні жінки у квартирі. Наступного дня після інциденту жінка отримала медичну допомогу, але не була госпіталізована.

У листопаді його заарештували за звинуваченням у зґвалтуванні. Пізніше стало відомо, що він буде звільнений з-під варти.