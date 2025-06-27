Сына кронпринцессы Норвегии подозревают в 23 преступлениях

Старшего сына норвежской кронпринцессы Мариуса Борга Хойби подозревают в более чем 20 преступлениях, включая изнасилование.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на слова адвоката, представляющего интересы полиции, Андреаса Крушевского, передает "Европейская правда".

Крушевский заявил, что Хойби подозревают в 23 преступлениях, включая изнасилование. Он отметил, что расследование было передано прокурорам, которые решат, выдвигать ли обвинения.

Мариус Борг Хойби находился под следствием с момента ареста 4 августа 2024 года по подозрению в нападении на свою девушку. Арест привел к ряду обвинений против него.

Крушевский заявил, что Хойби подозревается в "одном случае изнасилования с половым контактом" и "двух случаях изнасилования без полового контакта".

Также, по его словам, Хойби также подозревается в "четырех случаях сексуального насилия, одном случае злоупотребления в близких отношениях, двух случаях причинения телесных повреждений, одном случае вандализма, одном случае угроз, пяти нарушениях запретительного судебного приказа, одном случае оскорбления полицейского и пяти нарушениях правил дорожного движения".

Адвокат Хойби Эллен Холагер Анденаес заявила, что ее клиент отвергает три обвинения в изнасиловании.

В августе Хойби

признал, что избил свою девушку под воздействием кокаина и алкоголя в начале августа, из-за чего его задержала полиция.

По сообщениям норвежских СМИ, полиция нашла нож, застрявший в одной из стен спальни женщины в квартире. На следующий день после инцидента женщина получила медицинскую помощь, но не была госпитализирована.

В ноябре его арестовали по обвинению в изнасиловании. Позже стало известно, что он будет освобожден из-под стражи.