ЗМІ: на зрив постачання зброї Україні міг вплинути заклик заступника Гегсета щодо Китаю

Заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі у "рекомендаційній записці" до глави Пентагону Піта Гегсета наголосив на потребі "переорієнтувати" американські збройні сили на протидію Китаю, що могло вплинути на рішення щодо поставок зброї Україні.

Про це пише The Wall Street Journal, передає "Європейська правда".

На початку червня Колбі написав записку Гегсету, в якому зазначив, що запити України на американську зброю можуть ще більше виснажити і без того вичерпані запаси Пентагону.

У записці не було рекомендацій, і представник міністерства оборони назвав його інструментом для оцінки впливу поставок зброї на запаси США. Однак деякі представники адміністрації та Конгресу стверджують, що документ вплинув на рішення Пентагону призупинити деякі поставки зброї до Києва, яке згодом скасував президент США Дональд Трамп.

"Колбі дуже глибоко розмірковував над тим, як США можуть найкраще захистити себе в епоху обмежених ресурсів. Багато політиків відмовляються прийняти цю реальність", – сказав Ден Колдуелл, колишній радник Гегсета.

Колбі відхилив прохання про інтерв'ю щодо його поглядів на допомогу Україні та заклики до партнерів США в Азії та Європі посилити свої оборонні зусилля. Але в нещодавньому повідомленні в соціальних мережах він заявив, що продовжуватиме тиснути на союзників, щоб вони збільшили військові видатки, навіть якщо деякі "можуть не вітати відверті дискусії".

За словами співрозмовника видання, деякі з цих відвертих дискусій включали тиск на Японію та Австралію з метою з'ясувати, які військові заходи вони готові вжити в разі нападу Китаю на Тайвань.

Видання зазначило, що аргументуючи необхідність подвоєння зусиль щодо Китаю, Колбі відомий як "прихильник пріоритетів", який виступає за обмеження зобов'язань США за межами Азії, щоб звільнити ресурси для протидії Пекіну. Цим він відрізняється від "стримувачів", які закликають США відмовитися від зобов'язань за кордоном.

Звернемо увагу, раніше деякі ЗМІ писали, що Гегсет одноосібно розпорядився зупинити передачу Україні деяких типів озброєння попри результати військового аналізу, згідно з якими ці постачання не становитимуть загрози боєготовності США.

Зазначимо, 8 липня у Пентагоні оголосили, що за дорученням президента Дональда Трампа США надсилають Україні додаткову оборонну зброю.

А 14 липня Трамп підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".

Він також заявив про своє розчарування кремлівським правителем Владіміром Путіним.

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