СМИ: на срыв поставок оружия Украине мог повлиять призыв заместителя Гегсета в отношении Китая

Заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби в "рекомендательной записке" к главе Пентагона Питу Хегсету отметил необходимость "переориентировать" американские вооруженные силы на противодействие Китаю, что могло повлиять на решение о поставках оружия Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает "Европейская правда".

В начале июня Колби написал записку Хегсету, в котором отметил, что запросы Украины на американское оружие могут еще больше истощить и без того исчерпанные запасы Пентагона.

В документе не было рекомендаций, и представитель министерства обороны назвал его инструментом для оценки влияния поставок оружия на запасы США. Однако некоторые представители администрации и Конгресса утверждают, что он повлиял на решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Киев, которое впоследствии отменил президент США Дональд Трамп.

"Колби очень глубоко размышлял над тем, как США могут лучше всего защитить себя в эпоху ограниченных ресурсов. Многие политики отказываются принять эту реальность", – сказал Дэн Колдуэлл, бывший советник Хегсета.

Колби отклонил просьбу об интервью относительно его взглядов на помощь Украине и призывы к партнерам США в Азии и Европе усилить свои оборонительные усилия. Но в недавнем сообщении в социальных сетях он заявил, что будет продолжать давить на союзников, чтобы они увеличили военные расходы, даже если некоторые "могут не приветствовать откровенные дискуссии".

По словам собеседника издания, некоторые из этих откровенных дискуссий включали давление на Японию и Австралию с целью выяснить, какие военные меры они готовы принять в случае нападения Китая на Тайвань.

Издание отметило, что аргументируя необходимость удвоения усилий в отношении Китая, Колби известен как "сторонник приоритетов", который выступает за ограничение обязательств США за пределами Азии, чтобы освободить ресурсы для противодействия Пекину. Этим он отличается от "сдерживателей", которые призывают США отказаться от обязательств за рубежом.

Обратим внимание, ранее некоторые СМИ писали, что Хегсет единолично распорядился остановить передачу Украине некоторых типов вооружения несмотря на результаты военного анализа, согласно которым эти поставки не будут представлять угрозы боеготовности США.

Отметим, 8 июля в Пентагоне объявили, что по поручению президента Дональда Трампа США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие.

А 14 июля Трамп подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе и Patriot, которые будут "полностью оплачены".

Он также заявил о своем разочаровании кремлевским правителем Владимиром Путиным.

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