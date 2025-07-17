Мерц хочет ясности, как Германии компенсируют отправленные в Украину Patriot

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на ясности относительно того, как США заменят новые системы противовоздушной обороны Patriot, которые будут поставлены в Украину.

Об этом он сказал в четверг после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, пишет "Европейская правда" со ссылкой на N-TV.

Мерц подтвердил, что европейские государства договорились с США о поставках в Украину систем Patriot, которые будут затем заменены американскими системами.

"Ведь мы также должны поддерживать нашу собственную обороноспособность", – добавил немецкий канцлер.

Он высказал предположение, что министры обороны в ближайшее время договорятся о схеме замещения, но предупредил, что до поставки систем в Украину "остались не часы, а дни, возможно, недели".

На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Накануне Трамп также заявил, что уже начались поставки ракет для Patriot в Украину из Германии, но немецкая сторона это опровергла.

По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.