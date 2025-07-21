Шмыгаль на "Рамштайне" попросил быстрее купить у США системы Patriot и снаряды PAC-3

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль обратился к государствам-участникам Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с просьбой как можно быстрее закупить в США для передачи украинской армии противовоздушные системы Patriot и снаряды PAC-3 к ним.

Об этом новоназначенный министр заявил в начале заседания "Рамштайн", которое проходит в видеорежиме 21 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

Украине срочно необходимы системы ПВО Patriot и снаряды PAC-3, заявил на заседании "Рамштайн" глава Минобороны Украины.

"Моя первая просьба касается срочных закупок американского оружия для Украины. Воздушная оборона, особенно системы Patriot с ракетами PAK-3, являются для нас чрезвычайно важными", – подчеркнул Шмыгаль.

Он рассказал о новой массированной атаке РФ на гражданские украинские объекты этой ночью и о жертвах среди мирных жителей.

"Российский террор продолжается, поэтому нам нужно усилить нашу воздушную оборону. Я прошу США предоставить эти виды вооружения для закупки. А теперь прошу наших европейских партнеров предоставить все необходимое финансирование для их закупки", – заявил министр обороны Украины.

Как сообщала "Европейская правда", 21 июля в заседании "Рамштайн", что начинает 50-дневную кампанию по вооружению Украины, приняли участие 52 государства.

Во время заседания стало известно, что США и Германия достигли договоренности о предоставлении Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны поступить на поле боя как можно скорее.

Также Великобритания и Германия начали совместный проект, который позволит предоставить Украине 220 тысяч снарядов для немецкой зенитной системы Gepard, также оба государства профинансируют поставки на поле боя современных беспилотников.

Германия также поблагодарила Бельгию, Данию, Швецию и Норвегию за их вклад в ПВО Украины