Директор НАБУ заявив про загрозу євроатлантичним прагненням України

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос вважає, що ухваленням законопроєкту №12414 Верховна Рада створила загрозу для євроатлантичних прагнень України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у вівторок на брифінгу для ЗМІ, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Кривонос відзначив, що після рішення Верховної Ради НАБУ і САП фактично перестають бути незалежними антикорупційними інституціями.

"Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни. Дві незалежні інституції – НАБУ і САП – фактично повністю переводяться, можна сказати, в залежний режим", – сказав директор НАБУ на брифінгу.

Кривонос закликав президента України Володимира Зеленського не підписувати цей законопроєкт, а повернути його з відповідним вето.

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, згідно з якими Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора.

Раніше у вівторок Євросоюз зі стурбованістю відреагував на останні дії України щодо НАБУ та САП та нагадав, що ЄС надає свою фінансову підтримку за умови прогресу в галузі демократичного врядування.

Посли держав "Групи семи" 21 липня висловили стурбованість слідчими діями Служби безпеки України щодо Національного антикорупційного бюро.