Директор НАБУ заявил об угрозе евроатлантическим устремлениям Украины

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос считает, что принятием законопроекта №12414 Верховная Рада создала угрозу для евроатлантических устремлений Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во вторник на брифинге для СМИ, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Кривонос отметил, что после решения Верховной Рады НАБУ и САП фактически перестают быть независимыми антикоррупционными институтами.

"Фактически сейчас создается угроза евроатлантическим устремлениям нашей страны. Две независимые институции – НАБУ и САП – фактически полностью переводятся, можно сказать, в зависимый режим", – сказал директор НАБУ на брифинге.

Кривонос призвал президента Украины Владимира Зеленского не подписывать этот законопроект, а вернуть его с соответствующим вето.

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура становятся зависимыми от решений генерального прокурора.

Ранее во вторник Евросоюз с обеспокоенностью отреагировал на последние действия Украины в отношении НАБУ и САП и напомнил, что ЕС предоставляет свою финансовую поддержку при условии прогресса в области демократического управления.

Послы государств "Группы семи" 21 июля выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро.