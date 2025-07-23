В Турции из-за лесных пожаров задержали более двух десятков человек

В Турции в связи с серией лесных пожаров задержали более двух десятков подозреваемых.

Об этом сообщает Turkish Minute, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что в связи с июльскими лесными пожарами в стране задержали 23 человека. Из них четырех оставили под стражей, остальных отпустили под судебным надзором.

По словам министра, многие из более 60 июльских пожаров были вызваны человеческой халатностью или искрами от сельскохозяйственной техники.

Между тем на севере страны продолжается ликвидация еще нескольких крупных лесных пожаров, которые привели в том числе к эвакуации населенных пунктов.

В Министерстве сельского хозяйства призвали общественность избегать деятельности, которая в условиях засухи и жары может спровоцировать новые пожары.

На этой неделе в Турции усилится жара, днем столбик термометра может достигать 40-45°C.

В Болгарии с субботы пытаются потушить пожар, который вспыхнул в городе Сливница, недалеко от столицы Софии.

Во вторник масштабный пожар начался возле греческого Коринфа, из-за него эвакуируют села.

В Сербии на фоне жары тушат 11 пожаров.